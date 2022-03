. La serata ha regalato altre sette pass per il Qatar, due dagli spareggi europei e cinque dalle qualificazioni africane,: dodici arrivano dall'Europa, cinque da Africa e Asia, quattro dal Sudamerica e una da Nord/Centro America e Caraibi., vediamo nel dettaglio chi manca per completare il tabellone.- Innanzitutto, manca ancora una qualificata dall'Europa. Uno spareggio infatti non si è giocato:, match rinviato a causa della guerra proprio in Ucraina, e chi si aggiudicherà quest'ultimo playoff staccherà il biglietto per il Qatar.(Centro e Nord America), dove a due giornate dalla fine delle qualificazioni sono ancora quattro le squadre a giocarsi i due posti rimanenti (il terzo l'ha già conquistato aritmeticamente il Canada):. Gli ultimi due slot infine saranno assegnati dagli, che metteranno di fronte la quinta squadra della CONMEBOL (Sudamerica: si giocano il posto), la quarta squadra della CONCACAF, la vincente del playoff AFC (Asia:) e la vincente del playoff OFC (Oceania:).BelgioCroaziaDanimarcaFranciaGermaniaInghilterraOlandaSerbiaSpagnaSvizzeraPortogalloPoloniaArabia SauditaCorea del SudGiapponeIranQatarGhanaSenegalTunisiaMaroccoCamerunCanadaArgentinaBrasileEcuadorUruguay- Sono già note anche le teste di serie per il sorteggio della fase a gironi, che si terrà venerdì: insieme al(squadra ospitante), ci sono(campione in carica),. In seconda fascia sono sicuri per il momento: Olanda, Germania, Danimarca, Svizzera, Croazia e Uruguay.