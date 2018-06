Il mondiale di Russia è ormai cominciato. Tutte le squadre sono arrivate nei loro quartieri generali e si preparano ad affrontare la competizione più attesa e seguita al mondo. La formula è quella di sempre: tre partite secche nel girone per giocarsi la qualificazione agli ottavi e poi da lì una serie di sfide all’ultimo sangue che determineranno il vincitore finale.Come tutti ben sanno la Russia è la nazione più grande d’Europa, con un estensione di decine di migliaia di chilometri quadrati e con parte del proprio territorio di competenza del continente asiatico.con il rischio di accumulare stanchezza e perdere quindi la concentrazione necessario per affrontare al meglio le sfide decisive.Per capire quali saranno le squadre costrette a passare più tempo sul sedile di un aereo che in campo, abbiamo stilato la “classifiche delle distanze”, calcolando quanti chilometri percorreranno le singole nazionali.#1 Colombia: 1203 km#2 Argentina: 2266 km#3 Tunisia: 2953 km#4 Panama: 3029 km#5 Russia: 3042 km#6 Australia: 3639 km#7 Giappone: 3751 km#8 Portogallo: 3763 km#9 Iran: 3814 km#10 Germania: 4260 km#11 Islanda: 4496 km#12 Francia: 4596 km#13 Costarica: 4640 km#14 Messico: 4863 km#15 Belgio: 4957 km#16 Uruguay: 5187 km#17 Senegal 5275 km#18 Marocco: 5657 km#19 Serbia: 6140 km#20 Croazia: 6526 km#21 Spagna: 6582 km#22 Svizzera: 6622 km#23 Inghilterra: 6663 km#24 Perù: 6732 km#25 Polonia: 7154 km#26 Svezia: 7306 km#27 Sud Corea: 7368 km#28 Danimarca: 7372 km#29 Brasile: 7434 km#30 Arabia Saudita: 7466 km#31 Nigeria: 8987 km#32 Egitto: 9139 kmVoi invece per venire a trovarci quest’estate dovete fare molti meno chilometri ma molto più schifo.