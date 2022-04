C’è ancora la Svizzera nel destino della Nazionale italiana. Tocca alla femminile cercare di vendicare la mancata qualificazione al Mondiale degli uomini di Roberto Mancini: a Thun, Svizzera-Italia va in scena lo scontro diretto che, a meno di clamorose sorprese, decreterà chi avrà l’accesso diretto al Mondiale femminile in programma nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Con tre partite da giocare, di cui due contro avversarie abbordabili, e un punto da recuperare sulla Svizzera, le ragazze guidate dalla ct Milena Bertolini hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, per evitare di imbattersi in un labirinto di spareggi, gli stessi che a Mancini sono costati carissimi. Quello contro le svizzere è un match aperto a ogni possibilità con i betting analyst di Snai che - riporta Agipronews - vedono le padrone di casa favorite con l’«1» a 2,45, mentre il colpo dell’Italia - battuta all’andata 2-1, e si giocò proprio a Palermo - è a 2,50. Il pareggio, che terrebbe la Svizzera al comando del girone e quindi in pole position per andare direttamente al Mondiale, vale invece 3,50 volte la posta.