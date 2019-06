Oggi, alle 13, l'Italia del commissario tecnico Bertolini è pronta a fare il suo debutto al Mondiale femminile. 24 anni dopo, le Azzurre tornano in campo nella competizione intercontinentale, e lo fanno contro una delle squadre più forti del torneo: l'Australia della stella Samantha Kerr, attaccante classe '93 che gioca negli States, indossando la maglia dei Chicago Red Stars.



COL TREQUARTISTA - Per l'Italia 4-3-1-2, con Giuliani in porta, Bartoli, capitan Gama, Linari e Guagni in difesa; Cernoia, Giugliano e Galli le tre di centrocampo; Girelli alle spalle di Bonansea e Mauro. Fuori, quindi, le due attaccanti del Milan, Sabatino e Giacinti, pronte a entrare a gara in corsa.



AUSTRALIA-ITALIA (ore 13, Rai 2, Sky Sport 1)



Australia: Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Yallop, Van Egmont, Kellond-Knight, De Vanna; Kerr, Foord.



Italia: Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Bonansea, Mauro.