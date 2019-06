Un gol dai mille significati quello della brasiliana Marta che ha mandato ko l'Italia al Mondiale femminile. Dedica speciale a chi combatte per l'uguaglianza nel calcio, non alla tv tedesca ZDF però, che nell'intervista dopo il suo 16° gol non aveva specificato che si trattava del suo record personale.



RECORD - Con quella di ieri Marta sale a 17 reti in un Mondiale, superando anche il tedesco Miroslav Klose, che aveva eguagliato una settimana fa segnando contro l'Australia.