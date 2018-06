Sono i grandi protagonisti della Liga e per una giornata monopolizzeranno anche i Mondiali in Russia. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann e Luis Suarez incroceranno le loro strade domani, nel primo blocco di ottavi di finale, in un confronto che manda in fibrillazione le quote dei bookmaker. Nelle scommesse sui bomber di giornata, tutti e quattro partono in prima fila per le rispettive squadre, con uno scarto minimo l’uno dall’altro. Sul tabellone Microgame è Cristiano Ronaldo a spuntarla su tutti: l’asso del Real Madrid, in campo domani sera contro l’Uruguay, si gioca a 2,60 sul tabellone dei marcatori, di poco in vantaggio nel “derby” con il blaugrana Luis Suarez, dato a 2,75. All’opposto, invece, le previsioni sul risultato finale: anche in questo caso la differenza è minima, ma qui è l’Uruguay ad avere la meglio (a 2,70), contro il 2,90 del Portogallo e il 2,95 del pareggio al 90’. È invece Leo Messi a chiudere la mini-classifica dei “big 4” della Liga. Il gol del talento del Barcellona, che con l’Argentina troverà la Francia, è in lavagna a 2,80, di un soffio indietro rispetto al 2,70 di Griezmann, punta di diamante dell'Atletico Madrid e dei Bleus. Qui però lo scarto aumenta nel confronto tra le due squadre: quella di Deschamps parte favorita, a 2,45, con un discreto margine sul «2» dell’Albiceleste, data a 3,10 alla pari con il segno «X».