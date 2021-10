Gary Lineker, ex stella del calcio inglese, capocannoniere al Mondiale del 1986, dice la sua, a talkSPORT, sul Mondiale ogni 2 anni: "So di andare controcorrente, ma mi piacerebbe vedere il Mondiale ogni due anni. Odio le estati in cui non ci sono tornei importanti, penso che sia noioso. E l'unico motivo per cui pensiamo che il Mondiale vada bene ogni quattro anni è perché è sempre stato così. La gente dice che forse è meglio se non si giochi così spesso, allora a questo punto giochiamolo dopo dieci anni".