A Shanghai il nuovo Mondiale per club. Come scrive Associated Press, la Fifa si riunirà nella giornata di giovedì per ufficializzare la sede del nuovo torneo per club, che andrà a sostituire la Confederations Cup tra giugno e luglio 20201. Le squadre che parteciperanno? Gli ultimi quattro vincitori di Champions League ed Europa League per quanto riguarda le europee. Saranno 24 i club coinvolti: otti gironi da 3 squadre, con le prime di ogni gruppo che si affronteranno nei quarti.