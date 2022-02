Il Mondiale per Club prevede anche una sorta di spareggio per il quinto posto e quest’anno se lo aggiudicano i messicani del Monterrey, che sconfiggono per 3-1 l’Al-Jazira, la formazione che rappresenta il paese ospitante, gli Emirati Arabi Uniti: finisce 3-1, decidono le reti di Funes Mori, Montes, Bruno e l'autorete di Al Zaabi.