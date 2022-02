Alle 17.30 la 18^ edizione del Mondiale per club entra nel vivo. In programma la sfida tra il Palmeiras, campioni in carica della Coppa Libertadores, e gli egiziani del Al Alhy. La squadra brasiliana parte nettamente favorita nei pronostici anche se la compagine africana ha espresso un'ottima prestazione nella sfida contro il Monterrey.



L'altra semifinale è in programma nella giornata di domani alle 17.30 (ora italiana) tra il Chelsea ed i sauditi dell'Al Hilal. I londinesi hanno l'obiettivo di vincere la competizione per la prima volta nella loro storia.



Anche il Palmeiras non ha mai vinto un Mondiale per club ed avrà l'onere di far tornare la coppa in terra sudamericana che manca dal lontano 2012 quando il Corinthians superò proprio il Chelsea per 1-0.



Programma Semifinali:

Martedì 8 febbraio: Palmeiras - Al Ahly (ore 17.30)

Meracoledì 9 febbraio: Chelsea - Al Hilal (ore 17.30)



Finale 3°-4° posto

Sabato 12 febbraio (ore 14.00)



Finale 1°-2° posto

Sabato 12 febbraio (ore 17.30)