Mondiale per Club: quali sfide di Inter e Juventus e tutte le altre sfide trasmesse in chiaro da Mediaset

La stagione sportiva 2024/25 non si concluderà a fine maggio quando termineranno Campionati, Coppe Nazionali e Champions League. In questa stagione particolarissima il nuovo Mondiale per Club collegherà direttamente questa annata con quella 2025/26. Mancano poco meno di due mesi al via della prima edizione della competizione, che a partire dal 14 giugno e fino al 13 luglio si giocherà negli Stati Uniti d’America. Due le italiane protagoniste, Inter e Juventus e per tutti gli appassionati saranno due i metodi per vedere le partite di cui solo alcune saranno in orario notturno.

Domenica 15 giugno 2025, ore 2.00 – Al Ahly-Inter Miami (match inaugurale, DAZN e Italia 1)

Domenica 15 giugno 2025, ore 21.00 – PSG-Atletico Madrid (DAZN Italia 1)

Lunedì 16 giugno 2025, ore 21.00 – Chelsea-Leon** (DAZN e Italia 1)

Martedì 17 giugno 2025, ore 18.00 – Fluminense-Borussia Dortmund* (DAZN e Italia 1)

Giovedì 19 giugno 2025, ore 3.00 – Juventus-Al Ain (DAZN e Italia 1)*

Giovedì 19 giugno 2025, ore 21.00 – Inter Miami-Porto (DAZN e Italia 1)

Venerdì 20 giugno 2025, ore 20.00 – Flamengo-Chelsea (DAZN e Italia 1)

Sabato 21 giugno 2025, ore 21.00 – Inter-Urawa (DAZN e Canale 5)

Canale 5) Domenica 22 giugno 2025, ore 18.00 – Juventus-Wydad (DAZN e Italia 1)

Lunedì 23 giugno 2025, ore 21.00 – Atletico Madrid-Botafogo (DAZN e Italia 1)

Martedì 24 giugno 2025, ore 21.00 – Bayern Monaco-Benfica (DAZN e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 3.00 – Inter-River Plate (DAZN e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 21.00 – Juventus-Manchester City (DAZN e Canale 5)

Tutta la competizione, tutte e 63 le partite, sarà trasmessa dache ha poi concesso a sua volta a Mediaset la possibilità di trasmettere alcune delle gare comprese alcune delle due italiane. Per vedere il Mondiale per Club su Dazn in modalità free e quindi gratis, basterà registrarsi sulla piattaforma streaming e accedere a tutti gli incontri, dalla fase a gironi – otto raggruppamenti da quattro squadre ciascuno – fino alla finalissima del MetLife Stadium di New York (New Jersey).Come detto anche Mediaset, grazie a un accordo di sublicenza trasmetterà in co-esclusiva, per l'Italia una partita al giorno e in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale. Quali saranno le gare che si potranno seguire sulle reti Mediaset? Ecco l'elenco svelato da Calcio e Finanza.

*First Pick nel caso in cui DAZN sceglierà di trasmettere in esclusiva Inter-Monterrey il 18 giugno alle ore 03.00;**Squadra esclusa dalla competizione per violazione delle norme FIFA sulla multiproprietà, da definire la squadra che la sostituirà).Come detto, una sfida tra Juventus-Al Ain e Inter-Monterrey sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, ma potrà essere mandata in onda il giorno successivo sulle reti Mediaset. Le gare della fase a eliminazione diretta che Mediaset potrà trasmettere in co-esclusiva saranno selezionate una volta conosciute le squadre che avanzeranno nella manifestazione.