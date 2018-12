Atto finale del Mondiale per Club in scena negli Emirati Arabi Uniti. In campo il Real Madrid di un super Gareth Bale, che ha eliminato i Kashima Antlers in semifinale, e la sorpresa Al Ain, con gli arabi che hanno sconfitto ai rigori il River Plate, fresco vincitore della Copa Libertadores.



Alle 17.30 il fischio d'inizio, con le Merengues che puntano tutto sul tridente Bale, Benzema, Vazquez. 4-3-3 anche per Berg e compagni, al centro dell'attacco coadiuvato da Caio ed El Shata.



REAL MADRID-AL AIN LIVE alle 17.30





FORMAZIONI UFFICIALI



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; M. Llorente, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Vazquez.



Al Ain (4-3-3): Khalid Eisa; Ahmad, Ismail Ahmed, Fayez, Shiotani; M. Abdulrahman, Doumbia, Yaslem; Caio, Berg, El Shata.