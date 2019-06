Venti giorni fa, nella seconda partita della fase a gironi, fu l’Italia ad avere la meglio grazie al gol di Pinamonti e al rigore neutralizzato da Plizzari. Stavolta, nella finalina del Mondiale Under 20, la sfida contro l’Ecuador parte perfettamente alla pari secondo i betting analyst: per la sfida di stasera entrambe le squadre sono offerte a 2,55 sul tabellone Microgame, con il pareggio al 90’ in quota a 3,30. In bilico anche le previsioni su Under e Over: il punteggio "basso" (meno di tre reti complessive) vale 1,88, per tre o più marcature l’offerta scende a 1,80. Più facile il Goal, la scommessa su entrambe a segno, dato a 1,63, come riferisce Agipronews; sul tabellone del risultato esatto (relativo ai soli tempi regolamentari) spiccano l’1-1 a 6,00 e l’1-0 a 8,00.