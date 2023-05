La sconfitta di ieri contro la Nigeria ha complicato i piani dell’Italia nel girone del Mondiale Under 20. Dopo la vittoria per 3-2 al debutto col Brasile, la squadra di Nunziata ha perso 0-2 con la Nigeria che grazie a quel successo è volata a 6 punti si è già qualificata al prossimo turno. L’Italia invece è ferma a 3, come il Brasile che ieri ha vinto 6-0 contro la Repubblica Dominicana (in gol anche Marcos Leonardo, obiettivo di Roma e Lazio). Italia e Brasile quindi si giocheranno il passaggio del turno nella sfida a distanza sabato 27.



MONDIALE UNDER 20, DIECI TALENTI DA SEGUIRE



L’INCROCIO - Il Brasile affronterà la Nigeria e gli Azzurri la Repubblica Dominicana; in caso di arrivo a pari punti sarà decisiva la differenza reti, che al momento vede i Verdeoro a +5 e l’Italia a -1. Nell’ultima partita potrebbe servire una goleada per andare avanti, Casadei e compagni è ancora tutto aperto.



LA CLASSIFICA

NIgeria 6 punti; Brasile e Italia 3; Repubblica Dominicana 0.



PROSSIMO TURNO

Sabato 27 maggio: Brasile-Nigeria (ore 20)

Sabato 27 maggio: Repubblica Dominicana-Italia (ore 20)