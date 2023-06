L'Uruguay accede ai quarti di finale del Mondiale Under 20 superando di misura il Gambia. Finisce 1-0 per la Celeste, gara decisa da Anderson Duarte, centrocampista in forza al Danubio. L'assist vincente è del genoano Matturro. I sudamericani se la vedranno ai quarti di finale contro gli Stati Uniti, la partita si giocherà il 4 giugno a Santiago del Estero.