C’è chi scommette sulle grandi favorite, puntando al colpo facile facile e chi invece scava più a fondo nel tabellone delle quote, a caccia di sorprese che possano garantire una vincita cospicua. Una strategia di scommessa, quest’ultima, che ben si sposa con i mondiali di calcio, al via tra due giorni in Russia. Con trentadue squadre partecipanti, è facile, facilissimo trovare una formazione “mascotte” sulla quale puntare, sperando che vada il più avanti possibile. Inevitabile per il torneo di Russia 2018 pensare a Panama e all’Islanda, le uniche due esordienti della manifestazione. Sul tabellone Microgame si punta sul loro cammino mondiale, scommettendo su dove arriveranno. L’Islanda ha dalla sua l’ottima figura fatta a Euro 2016, dove fu la grande sorpresa, eliminata ai quarti di finale dai padroni di casa della Francia. Fermarsi agli ottavi, riferisce Agipronews, fa arrivare la quota a 4,25, mentre ripetere l’impresa quarti pagherebbe 15,00. Andando oltre, la semifinale viaggia a 40,00, l’incredibile successo vale 150 contro 1. La nazionale centroamericana, invece, nel suo palmarès ha come risultati più prestigiosi una vittoria della Coppa delle Nazioni Uncaf nel 2009 e un secondo posto nella Gold Cup del 2005. Superare la fase a gironi e arrivare agli ottavi pagherebbe già 7,50, poi le quote salgono man mano che si punta più in alto: a 30,00 i quarti di finale, a 150 la semifinale, a 500 il secondo posto e a 750 il trionfo.