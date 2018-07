Hanno già strappato il pass per la semifinale di Russia 2018 e martedì si affronteranno a San Pietroburgo. Dal match tra Francia e Belgio, dicono i bookmaker, molto probabilmente uscirà fuori la vincitrice del mondiale. La squadra di Didier Deschamps e quella di Roberto Martinez, con il Brasile fuori dai giochi, sono le grandi favorite per il titolo. I Bleus comandano a 3,00, i Diavoli Rossi seguono a 3,50 su Sisal Matchpoint. In bilico anche le quote su chi passerà il turno: ancora una volta è la Francia a partire davanti, data a 1,70, contro il 2,05 offerto sul Belgio.