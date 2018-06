In ballo c'è la qualificazione e il primo posto nel girone. Al Portogallo basterebbe un pareggio contro l'Iran per andare agli ottavi di finale dei mondiali, ma vincendo avrebbe l'opportunità di passare il turno da primo del Gruppo B. A tal proposito gioca a favore della squadra di Fernando Santos l'ultimo precedente disputato contro gli asiatici: nel mondiale del 2006, sempre in una gara della fase a gironi, li superarono per 2-0, uno dei risultati più probabili per il match di domani che sul tabellone Microgame è dato a 6,50. Dodici anni fa il Portogallo ebbe la meglio con i gol di Deco e Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo sarà in campo anche domani, da grande protagonista: fino a qui ha segnato 4 reti (tutte quelle del Portogallo, in pratica) e vedere lo stesso risultato di allora con un suo gol è una scommessa da 9,25. CR7, inoltre, dovrà segnare anche per allungare in classifica cannonieri, dove è stato raggiunto da Romelu Lukaku e Harry Kane: un suo gol vale 1,85, mentre un'altra tripletta (come contro la Spagna) pagherebbe 15,50. Tornando a bomba sul match, il Portogallo è ampiamente favorito sull'Iran, a 1,70, ma per arrivare primi servirà avere una buona differenza reti. Il successo portoghese senza incassare gol vale 2,35.