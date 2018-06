Dopo il successo della Russia sull'Arabia Saudita che ha dato il via ai Mondiali 2018 in Russia e dopo la splendida cerimonia di apertura che ha visto protagonista Robbie Williams insieme alla soprano russa Aida Garifullina, prosegue con altre tre partite valide per i gruppi A e B il programma delle gare. Si parte alle 14 con Egitto-Uruguay che completa il gruppo A. Alle 17 sarà la volta di Marocco-Iran, prima gara del gruppo B che presenta subito il big-match Portogallo-Spagna che andrà in scena a partire dalle ore 20.



PROBABILI FORMAZIONI

EGITTO (4-4-2): El Hadary; Gabr, Hegazy, Fathy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneni, Trezeguet, Said; Sobhi, Salah.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Vecino, Torreira, De Arrascaeta; Cavani, Suarez.



Il punto: recupera in extremis Mohamed Salah la stella annunciata dell'Egitto e a rischio dopo l'infortunio subito nella finale di Champions League. Promossi a centrocampo, invece, gli "italiani" Vecino e Torreira per l'Uruguay.



MAROCCO (3-4-1-2): Munir; Hakimi, Benatia, Saiss; Dirar, El Ahmadi, Boussoufa, Mendyl; Belhanda; Ziyech, Boutaib.

IRAN (4-4-1-1): Beiranvand; Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi; Jahanbakhsh, Amiri, Shojaei, Taremi; Ansarifard; Azmoun.



Il punto: gara ricca di uomini mercato quella fra Marocco e Iran con Mehdi Benatia della Juventus e leader del Marocco che ha richieste in Francia e Premier League. Occhio al talento dell'Ajax Ziyech, ma anche agli iraniani Amiri e Azmoun che hanno grandi richieste dopo el stagioni con Hoffenheim e Rubin Kazan.



PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Joao Moutinho, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, Guedes.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Nacho, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Koke, Busquets, Iniesta; Silva, Diego Costa, Isco.



Il punto: lo scossone dato dall'esonero in conferenza stampa del ct spagnolo Lopetegui non porterà rivoluzioni in casa Spagna dove il neo-ct Hierro si affiderà al classico 4-3-3 con Silva e Isco alle spalle di Diego Costa. Non partirà dal primo minuto, invece, l'attaccante del Milan Andrè Silva con Cristiano Ronaldo che agirà da prima punta supèportato da Bernardo Silva, Guedes e l'interista sul piede d'addio Joao Mario.



DOVE VEDERLE IN TV

Egitto-Uruguay sarà visibile in esclusiva e in chiaro su Italia 1 a partire dalle 14, così come anche Marocco-Iran che sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Italia 1 dalle 17. Si passa invece su Canale 5 per il match di cartello tra Portogallo e Spagna che sarà visibile in esclusiva e in chiaro a partire dalle 20.