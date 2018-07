Gli azzurri sono out, ma potrebbe comunque esserci un po’ d’Italia nella finale dei Mondiali di calcio in Russia. Grazie a Gianluca Rocchi, favorito dai bookmaker nella scommessa sull’arbitro della gara di Mosca. Sul tabellone Sisal Matchpoint il fischietto toscano (che ha già arbitrato 3 gare in questi mondiali) è dato a 4 volte la posta. Nel caso sarebbe il quarto arbitro italiano (dopo Gonella nel 1978, Collina nel 2002 e Rizzoli nel 2014) a dirigere una finale ai campionati del mondo. Dovrà però battere in un serratissimo testa a testa l’iraniano Alireza Faghani (pure offerto a 4,00) che ha diretto ottimamente l’ottavo tra Francia e Argentina. In più, sulla sua designazione, potrebbe pesare il fattore geopoiltico: mai nessun arbitro asiatico ha diretto una finale dei mondiali. A 6,00, invece, l’olandese Bjorn Kujpers (arbitro della finale di Europa League 2017-2018) e l’uzbeko Ravshan Irmatov recordman dei fischietti mondiali: è stato convocato per la terza edizione consecutiva e ha il primato di gare dirette, ben 11.