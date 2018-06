Cristiano Ronaldo demolisce Lionel Messi. Il duello a distanza nel primo round di Russia 2018 incorona l'attaccante del Real Madrid e boccia pesantemente l'argentino, a secco contro l'Islanda con l'aggravante del rigore sbagliato. L'inizio agli opposti dei due talenti più attesi del Mondiale - con tanto di sfottò del portoghese, con il gesto provocatorio della barbetta - ribalta tutte le previsioni dei bookmaker sul confronto tra CR7 e la Pulce. Fino a ieri, Messi era davanti a Ronaldo nelle scommesse sul capocannoniere e sul miglior giocatore del torneo. A meno di 24 ore di distanza, Ronaldo ha preso il largo sul tabellone Sisal Matchpoint: è favorito a 3,00 per il titolo di miglior bomber del torneo (Messi è a 9,00), mentre l'offerta per il pallone d'oro del Mondiale è scesa da 16,00 a 7,50, contro il 12,00 dell'argentino (che partiva da 9,00). Stessa sorte per le quote sul Pallone d'Oro "originale", che ora vede CR7 a 1,65 e Messi a 2,10.