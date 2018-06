Ha impiegato 87 minuti per firmare la tripletta alla Spagna e realizzare subito un nuovo primato. A 33 anni, Cristiano Ronaldo è diventato il giocatore più anziano ad aver segnato un "hattrick" a un Mondiale, e la prestazione monumentale contro le Furie Rosse gli apre una possibilità ancora più epica. Nelle speciali scommesse aperte da Sisal Matchpoint sulla caccia ai record mondiali, il portoghese ha dato uno scossone a quella sul nuovo primato di reti messe a segno in una sola edizione. Un traguardo difficilissimo, visto che il miglior risultato mai ottenuto è quello di Just Fontaine, nel 1958, con 13 gol realizzati in sei partite. Eppure, dopo la tripletta di ieri, la quota è già stata drasticamente tagliata, passando da 150 a 100 volte la posta. Nel frattempo, i giochi sono cambiati anche per il titolo di capocannoniere: CR7 è passato da 12,00 a 3,00 sul tabellone Matchpoint, ed è ora al primo posto. La quota di Messi è invece a 9,00, alla pari con quella di Neymar, mentre per Griezmann l'offerta sale a 16,00.