Un gol della Juve alla finale dei mondiali. Una prospettiva possibile se si pensa che i bianconeri sono, al momento, la formazione di Serie A a cui sono rimasti più calciatori in gioco nella manifestazione: Mario Mandzukic e Marco Pjaca (rientrato dal prestito allo Schalke 04) nella Croazia e Blaise Matuidi nella Francia. A considerare l’eventualità sono i bookmaker, che hanno aperto una speciale scommessa su quale squadra di Serie a riuscirà a “segnare” almeno un gol nella finale mondiale con a uno dei suoi calciatori. Sul tabellone Sisal Matchpoint, anche grazie al fatto che i bianconeri potrebbero tutti e tre essere presenti in finale, è la Juventus a condurre i giochi, data a 2,75. L’Inter, in corsa con Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, segue a 3,25. Si sale fino a 4,50, invece, per il Napoli che ha il solo Dries Mertens su cui puntare, e fino a 9,00 per la Fiorentina, rappresentata dal croato Milan Badelj.