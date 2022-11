L’Argentina comincerà il cammino verso il terzo titolo mondiale della propria storia contro l’Arabia Saudita, in un match senza storia secondo gli esperti di Stanleybet.it che vedono il successo dell’Albiceleste offerto a 1,15, stessa quota proposta. Oscilla tra 19 e 20,50 il segno «2», mentre il pari è fissato tra 7 e 7,50. Partita in cui l’attacco argentino dovrebbe prendere il sopravvento, con l’Over 2.5, a 1,62, favorito sull’Under 2.5 proposto a 2,23. Per quanto riguarda i possibili marcatori del match, la rete di Lautaro Martinez nel giorno dell’esordio in una rassegna iridata si gioca tra 1,75 e 1,95, quota che sale a 4 in caso sia lui ad aprire le marcature. Anche Paulo Dybala sogna un gol alla prima in un mondiale, offerto 2,20 e 2,25, mentre sale a 3,75 il tris di Angel Di Maria, già a segno nella Coppa del Mondo 2014 e 2018.