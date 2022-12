Le due grandi delusioni della prima fase del mondiale in corso d’opera in Qatar sono senza dubbio Germania e Belgio. I tedeschi per la seconda rassegna iridata consecutiva falliscono l’accesso agli ottavi di finale, mentre i “Diavoli Rossi” dopo il terzo posto ottenuto in Russia vedono svanire già nel girone il sogno del primo titolo. Alla vigilia del mondiale, secondo i betting analyst, le due squadre vedevano alla portata un passaggio agli ottavi di finale, con il Belgio addirittura strafavorito per la vittoria del Gruppo F, offerto a 1,90, con la Croazia a inseguire in quota a 3. Si giocava addirittura a 9 il primo posto del Marocco. Discorso quasi identico per la Germania, proposta a 2, leggermente in ritardo sulla Spagna favorita a 1,90 per il successo nel Girone E. Le due formazioni europee erano nettamente avanti al Giappone, capace di trionfare a sorpresa davanti agli iberici, e fissato alla vigilia a 12 volte la posta. Le due nazionali erano indicate dai bookie anche tra gli outsider della vigilia per il successo finale. Avanti la Germania, data vincente a 12 otto anni dopo la vittoria in Brasile, contro il 20 del Belgio che chiude mestamente un’epoca di grandi talenti a cui è mancato solo il grande trionfo.