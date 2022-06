Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali 2022 in Qatar. Dal 5 luglio sarà disponibile, per i tifosi, una nuova fase di vendita dei biglietti con criteri differenti. Difatti, i tifosi avranno accesso ai biglietti grazie all'ordine di accesso, e non più tramite il sorteggio. Se la richiesta dovesse essere eccessiva, per i tifosi si prospetteranno liste d'attesa. La FIFA ha comunicato di aver già venduto 1,8 milioni di biglietti, su un totale di 3 milioni disponibili, 2 dei quali disponibili per la vendita e uno riservato ai partner e alla federazione. I tifosi potranno acquistare un massimo di 6 biglietti per partita, e un totale di 60 per l'intera competizione.