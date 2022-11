Il Senegal, dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Qatar lo scorso turno, affronta l’Ecuador in una sorta di scontro diretto per l’accesso agli ottavi di finale. I sudamericani devono difendere un vantaggio di un punto sugli africani e partono avanti anche nelle quote di 888sport.it che vedono a 2,43 il successo di Valencia e compagni contro il 3,25 degli uomini di Cissé. Fissato invece a 3,15 il pareggio finale. Partita bloccata in quota con l’Under 2.5, a 1.57, favorito su un match con almeno tre gol visto a 2,45. Cissé, in assenza del leader Manè, si affida ancora a Boulaye Dia. Un nuovo gol dell’attaccante della Salernitana si gioca a 4,25, quota che sale a 9 in caso fosse ancora lui ad aprire le marcature del match. In casa Ecuador occhi puntati su Enner Valencia, tra i grandi protagonisti finora del mondiale qatariota, con il tris del bomber sudamericano che vale 2,75 volte la posta.