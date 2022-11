La doppietta decisiva contro la Danimarca consacra quanto i bookmaker avevano già immaginato all'inizio del Mondiale: Kylian Mbappé si candida a uomo simbolo in Qatar dopo la prestazione che ha permesso alla Francia di conquistare gli ottavi di finale. Due gol che consacrano il talento transalpino nelle quote sul torneo, dove al momento è protagonista incontrastato. Si parte dalle scommesse sul capocannoniere, dove il titolo a Mbappé si gioca a 3,50, in netto calo rispetto al 9,50 alla vigilia del debutto. L'attaccante del Psg ha ora staccato tutti i concorrenti, a cominciare da Richarlison (a 7) e Leo Messi (8,50) con Ronaldo solo a 18 davanti a Morata (21). Con la Francia lanciata verso la seconda fase, Mbappé conquista la scena anche sul tabellone del miglior giocatore del Mondiale, pure qui con un'offerta crollata da 11 a 3,75. In questo caso il francese se la vedrà con Messi, secondo a 7, mentre per Richarlison si sale a 14, con Vinicius che spunta a 15. Il 23enne Bleu è ovviamente in prima fila anche per l'ultima partita del girone, in programma mercoledì contro la Tunisia: il gol stavolta è dato a 2,25, un'altra doppietta si gioca a 7,30, mentre la tripletta sarebbe un colpo da 29 volte la posta.