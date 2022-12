Nonostante la sconfitta nell'ultima partita del girone, la Francia si è assicurata il primo posto e agli ottavi di finale incontrerà la Polonia. I pronostici sono tutti a favore della squadra di Didier Deschamps, con il successo Bleus a 1,26 su Stanleybet.it, mentre quello di Lewandowski e compagni paga 11 volte la posta. Alta anche la quota del pari, fissata a 5,50. Il Goal è alto a 2,45, contro il No Goal a 1,48. Prevale invece di poco l'Under, a 1,82, mentre un esito con almeno tre reti si gioca a 1,91. All'esordio nella rassegna, Olivier Giroud ha agganciato niente di meno che Thierry Henry a quota 51 gol con la Nazionale. L'attaccante del Milan, nella sfida di domenica, avrà la possibilità di sorpassare la stella della selezione francese, ex Arsenal e Barcellona: un suo gol è visto a 2,40, mentre la doppietta vale 8 volte la posta. Nella Polonia occhi puntati su Arkadiusz Milik: l'attaccante della Juventus è offerto marcatore a 7. Per i bianconeri attenzione anche ad Adrien Rabiot, per cui una rete vale 5,50. Per Piotr Zielinski, invece, centrocampista del Napoli già ma segno in questo mondiale contro l'Arabia Saudita, un gol si gioca a 8.