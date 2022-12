Brasile sempre in testa, Argentina seconda e Francia a completare il podio virtuale. Alla vigilia della seconda fase dei Mondiali in Qatar, i bookmaker confermano il trio di favorite per la corsa al titolo, ma con qualche variazione di quota rispetto a inizio torneo. I verdeoro rimangono la prima scelta, ma soprattutto aumentano le distanze dalle dirette concorrenti, con la quota passata da 4,20 a 3,25. Riprende fiato l'Argentina, che dopo il rischio di un'eliminazione precoce rimane la prima avversaria dei brasiliani, con un'offerta leggermente al rialzo (da 5,75 a 6). Buono il progresso della Francia, ora a 6,25 (da quota 8), seguita a breve distanza dalla Spagna, che pure avanza da 9 a 6,50. Valutazione stabile per l'Inghilterra, proposta a 9,50, poi si va in doppia cifra per il Portogallo, a 12 volte la posta. Menzione speciale per Giappone e Marocco, qualificate a sorpresa per la seconda fase: entrambe le squadre sono lontanissime dal gruppo di testa, ma con un taglio dell'offerta netto che ha portato entrambe le squadre da 250 a 50 (i giapponesi) e a 75 (la squadra di Regragui), alle spalle di Olanda (21) e Croazia (36).