Ai Mondiali 2022 in Qatar è tempo di esordio anche per i vicecampioni in carica della Croazia. Nel primo match della fase a gironi la selezione di Zlatko Dalic si trova di fronte il Marocco in un match che la vede avanti per la vittoria: i tre punti valgono 2,10 volte la posta, mentre la vittoria della nazionale nordafricana oscilla fra 3,80 e 3,90. Il segno «X» va invece da 3,15 a 3,20. Poca fiducia nell'attacco marocchino, con il Goal alto a 1,97 contro il No Goal a 1,75. Alto anche l'Over, proposto a 2,30, mentre un esito con meno di tre reti prevale a 1,55. Diversi gli interpreti della Serie A che scenderanno in campo, a cominciare da Marcelo Brozovic: il centrocampista dell'Inter, che ha recuperato in tempo per la rassegna in Qatar, vede il gol a quota 8. Grosse chance anche per Nikola Vlasic del Torino: per lui la marcatura paga 5 volte la posta. Dall'altra parte il Marocco schiera Walid Cheddira, che con il Bari ha fin qui timbrato nove volte il cartellino: per lui un sigillo all'esordio mondiale è visto a 5.