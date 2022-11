Domenica 20 novembre Qatar-Ecuador darà il via alla fase a gironi dei Mondiali 2022, che in alcuni casi è estremamente equilibrata. Per le quote sulla lavagna scommesse ad esempio può succedere di tutto nel Gruppo A, dove l’Olanda è senza dubbio la nazionale più forte e si gioca agli ottavi a quota 1,10, mentre in seconda posizione sono molto vicine nei pronostici Senegal ed Ecuador, rispettivamente a 1,90 e 2,00. A 4,00 il Qatar, che nonostante sia il Paese ospitante potrebbe essere eliminato subito dalla manifestazione. Situazione simile nel Gruppo B, dove oltre all’Inghilterra, grande favorita a quota 1,08, se la giocano Usa e Galles, entrambe a 2,00, mentre l’Iran è staccato a 4,50. Livello di difficoltà molto alto nel Gruppo C: la nazionale più forte è l’Argentina, proposta agli ottavi a 1,07, e potrebbe uscire una tra Polonia e Messico, entrambe a 1,85 per il passaggio del turno, mentre l’Arabia Saudita cerca un’impresa a 6,50. Nel Gruppo D la Francia a 1,10 e la Danimarca a 1,30 dovrebbero “far fuori” Australia (a 4,00) e Tunisia (a 4,50), per una situazione simile al Gruppo E dove Giappone e Costa Rica sono capitate insieme a Spagna e Germania. La qualificazione degli asiatici vale 4,00 volte la posta, quella dei centroamericani è a 10. Nel Gruppo F la squadra più attesa è il Belgio, davanti a 1,10, con la Croazia che potrebbe essere la seconda squadra a 1,50. Marocco a 3,00 e Canada a 3,75 hanno comunque le carte in regola per mettere pepe nella sfida. Particolarmente esaltante il Gruppo G: il Brasile è la nazionale favorita per la vittoria del Mondiale e un posto per gli ottavi sembra garantito a 1,10. Poi dovrebbe andare in scena un testa a testa tra Svizzera (a 2,00) e Serbia (a 2,10). Come se non bastasse c’è il Camerun a rendere il tutto più interessante a 4,00. Nel Gruppo H le big sono Portogallo e Uruguay, a 1,15 e 1,40 per il passaggio del turno. Staccate Corea del Sud, a 3,25, e Ghana, a 3,50.