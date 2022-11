Lionel Messi e Kylian Mbappé erano tra le stelle più attese del mondiale in Qatar e nelle prime due partite hanno mantenuto le attese della vigilia. Il capitano dell’Albiceleste, dopo l’inutile gol dell’esordio contro l’Arabia Saudita, ha aperto le marcature nel decisivo match contro il Messico e sogna di ripetersi nell’ultima partita del girone contro la Polonia, quella che può valere il passaggio del turno. Una rete del fuoriclasse in forza al PSG si gioca a 2, quota che sale a 5,30 in caso di doppietta mentre sale a 23 la tripletta. A quota 3 in vetta alla classifica dei bomber – al pari di Enner Valencia – c’è Kylian Mbappé che, con la doppietta contro la Danimarca, ha trascinato la Francia agli ottavi di finale. Una nuova doppia marcatura del compagno di club di Messi vale 7 volte la posta, quota che cresce fino a 33 in caso il fenomeno transalpino trovi la prima tripletta iridata.