Under 23 all’assalto del Mondiale. Talenti - alcuni già noti altri meno - da tenere d’occhio che dovranno farci vedere tutta la loro abilità nel calciare-domare-gestire il Telstar 18, il pallone ufficiale del torneo. Fari puntati su Alexandr Golovin (22 anni), talento precoce (si fece notare all’Europeo Under 17 del 2013 vinto dalla Russia), centrocampista offensivo, destro naturale, ottima visione di gioco, fisicità al servizio della squadra: è del CSKA Mosca, piace (molto moltissimo) alla Juventus. Sotto osservazione c’è anche Rodrigo Bentancur - lui già alla Juve - il più giovane (compirà 21 anni a torneo in corso) tra i convocati della Celeste: Tabarez lo stima a tal punto che potrebbe consegnargli le chiavi del centrocampi dell’Uruguay.



La Francia è un inno alla gioventù e arriva a Russia 2018 con due pezzi da novanta: Kylian Mbappè (19) e Dusmane Dembelè (21). Sono due potenziali fuoriclasse al primo vero esame della loro vita. Se ingranano, la Francia di Deschamps può arrivare lontano. Siamo curiosi di vedere all’opera Renato Tapia (23 anni a fine luglio), centrale difensivo del Feyenoord che nel Perù gioca da «volante» davanti alla difesa. Ha la tigna del combattente, gioca un calcio «selvaggio e sentimentale», è un piccolo Gattuso con i piedi più educati. Può regalare qualche bella sorpresa Pione Sisto (23), ugandese naturalizzato danese: gioca nel Celta Vigo, ha un dribbling niente male, se parte in velocità beccarlo non è un affare semplice.



Nel Portogallo occhi puntati su Goncalo Guedes (22), attaccante che il Valencia ha appena riscattato dal Psg sborsando 50 milioni (il Psg l’aveva comprato a 30, ma in Francia Gonzalo aveva deluso). 5 gol e 9 assist nell’ultima Liga ma soprattutto la personalità per prendersi lo scettro di Cristiano Ronaldo. Del croato Marko Pjaca (23) sappiamo tutto, così come del serbo Sergej Milinkovic-Savic (23): eppure il Mondiale potrebbe lanciarli definitivamente nell’élite dei top-player del mondo, dove già è membro accreditato quel Gabriel Jesus (21) che dopo la Premier col City vuole prendersi anche il Mondiale col Brasile.



E' una scommessa il messicano Hirving Rodrigo «Chucky» Lozano (22), esterno d’attacco (gioca nel Psv) che ha il potenziale del grande giocatore. Non abbiamo dimenticato Youri Tielemans (21), talentuosissimo centrocampista del Belgio. Da anni sembra destinato a fare il salto di qualità, forse è arrivato il suo momento. Lo seguono Juventus e Milan, a vederlo giocare (è del Monaco) ci si innamora subito. Ci siamo tenuti un nome per ultimo, è quello su cui puntiamo. Ha tutto per rivelarsi il vero «crack» di questo Mondiale Marcus Rashford (20): l’attaccante del Manchester Utd è già in forma Mondiale, come dimostrano le ultime amichevoli dell’Inghilterra. Il coraggio, la sfrontatezza, l'arroganza del bomber di razza sono riassunte in un ragazzo dalla fisicità straripante.