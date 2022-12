Con l'inizio della fase a eliminazione diretta, il Mondiale entra davvero nel vivo. Da sabato a martedì, quattro giorni di ottavi di finale, con l'Argentina che dopo la falsa partenza per la sconfitta con l'Arabia Saudita ha superato Messico e Polonia e si prepara ad affrontare l'Australia, che ha invece chiuso al secondo posto il Gruppo D alle spalle della Francia. Nelle quote Snai non c'è storia: l'«1» dell'Albiceleste – fa fede il risultato dei 90' regolamentari – si gioca a 1,19, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 6,75 e la vittoria dei Socceroos addirittura a 16. Almeno a vedere le previsioni, sembra una partita da Over (1,67) e No Goal (1,40), con l'Under a 2,05 e il Goal addirittura a 2,70. Nella lavagna per il passaggio del turno, la quota dell'Argentina si abbassa ulteriormente (1,08), con l'Australia a 8,00. Le prime due squadre a giocarsi un posto tra le prime otto del Mondiale saranno Olanda e Stati Uniti. Per questa sfida, rispetto ad Argentina-Australia, c'è più equilibrio, anche se la nazionale di Van Gaal è in pole position con l'«1» a 1,92 che precede il pareggio a 3,30 e il colpo americano a 4,25. Qui l'Under a 1,60 ha maggiori probabilità dell'Over a 2,25, mentre il No Goal a 1,75 domina sul Goal a 1,97. Nel passaggio del turno, l'Olanda ai quarti a 1,40, gli Usa a 3,00. Domenica alle 16 tocca alla Francia campione del mondo, che affronta la Polonia in un ottavo di finale tutto europeo. Mbappé, tenuto inizialmente a riposo nella partita ininfluente per l'esito del girone contro la Tunisia, è pronto a tornare in campo per affrontare la Polonia di Lewandowski ma anche di Szczesny, protagonista delle prime gare con due rigori parati, di cui uno a Messi. Su Snai, però, l'«1» già nei 90' della Francia è a bassa quota (1,27), con il pareggio a 5,50 e il «2» a 12. Favorita, nonostante l'astinenza da gol di Kane, anche l'Inghilterra sul Senegal («1» a 1,53). È già definito, infine, uno dei due ottavi di lunedì 5, quello tra Giappone – grande sorpresa del torneo al pari del Marocco – e la Croazia: i vicecampioni del mondo, secondi nel Gruppo F proprio alle spalle del Marocco, sono in vantaggio nelle quote, con il «2» a 2,05 che precede il pareggio a 3,20 e un altro capolavoro giapponese a 3,90. La nazionale di Moriyasu, però, ha già abituato a stupire.