Una parabola diabolica a scendere sotto l'incrocio, una di quelle con cui ha illuminato negli ultimi anni il campionato italiano: il Mondiale di Mertens è cominciato con la perla che ha dato il via alla vittoria del Belgio contro Panama. Alla vigilia i bookmaker non hanno considerato il folletto del Napoli uno dei cannonieri più “caldi” del torneo. Alta la quota, oltre 50. Ma la stessa “sfiducia” campeggiava quando Sarri lo inventò falso nueve un paio di stagioni fa, prima che chiudesse il campionato a 28 reti, una sola lunghezza dal capocannoniere Dzeko. Ora è sceso a 45 su Sisal-Matchpoint, ma la quota è ancora golosa e chissà se la scommessa su Mertens re dei bomber mondiali non possa diventare un grande affare. Rimanendo sui “Diavoli rossi”, pesante la doppietta di Lukaku, sceso a 7,00 tra i cannonieri. Del resto, è lui il “vero nueve” di un Belgio che ha dimostrato di avere il gol facile.