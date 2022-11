Replicare la vittoria dell'esordio, arrivata in maniera spettacolare, ma soprattutto raggiungere gli ottavi di finale nonostante l'ecatombe di infortuni, che ha colpito Neymar e Danilo, i quali rientreranno solo nella fase finale: il Brasile di Tite, favorita numero uno dei Mondiali, scende in campo alle 17 nel secondo match della seconda giornata del Gruppo G della competizione iridata, dopo la gara della mattina tra Camerun e Serbia: allo Stadium 974 di Doha l'avversaria è la Svizzera di Hakan Yakin, l'altra squadra che guida il girone a quota 3 punti con una partita disputata ma soprattutto quella che ha estromesso l'Italia dalla competizione. Spareggio tra sudamericani ed europei, chi vince passa mentre chi perde rimanda tutto all'ultima giornata, così come un pari.



STATISTICHE E PRECEDENTI - I due precedenti tra Brasile e Svizzera ai Mondiali sono terminati in parità (2-2 nel 1950 e 1-1 nel 2018). Il Brasile non ha affrontato più spesso altre nazionali senza mai vincere rispetto contro la Svizzera (due anche contro Portogallo e Ungheria). La Svizzera ha vinto due delle ultime quattro sfide contro il Brasile in tutte le competizioni (1N, 1P), dopo non aver mai ottenuto il successo nelle prime cinque occasioni (3N, 2P). La Svizzera ha segnato esattamente un gol in tutte le ultime sei gare contro il Brasile.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Brasile (4-3-3): Alisson; Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Paquetà, Casemiro, Fred; Raphihna, Richarlison, Vinicius.



Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Vargas, Sow, Rieder; Embolo.