La Svizzera batte il Camerun nel primo match ai Mondiali in Qatar. Il ct degli elvetici, Murat Yakin, ha commentato a SFR.ch: "Abbiamo avuto diverse occasioni simili nel primo tempo, ma abbiamo preso le decisioni sbagliate. Il gol è meritato, abbiamo preso il comando al momento giusto. Cosa ho detto alla squadra all'intervallo? Abbiamo avuto troppo poco movimento all'esterno. Dopo aver perso palla, il Camerun ha fatto meglio. Ma eravamo dominanti, avevamo molto possesso palla, ma spesso abbiamo preso la decisione sbagliata negli ultimi quindici o venti metri. Xhaka? Ha già giocato nella sua solita posizione. All'Arsenal ha dimostrato più volte di poter segnare gol. E' stato in buone posizioni ma non è stato cercato abbastanza. È la partita d'esordio, bisogna essere pazienti".