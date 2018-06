Brutta figura per il colosso della ristorazione americano Burger King, a causa di una campagna pubblicitaria sconcertante, che ha portato inevitabilmente alle scuse: la nota catena di fast food in Russia si era detta pronta ad offrire hamburger gratis a vita alle donne che avranno rapporti sessuali con i calciatori durante il Mondiale.



LA PUBBLICITA' E LE SCUSE - Nell'annuncio pubblicato in un video sul web diventato subito virale si fa riferimento al fatto che così la Russia potrebbe beneficiare di alcuni buoni "geni del calcio": "Come parte della sua campagna di responsabilità sociale, Burger King offre una ricompensa alle donne che riusciranno a farsi mettere incinte dalle stelle del calcio. Ogni donna riceverà tre milioni di rubli (circa 40.000 euro, ndr) e una scorta di hamburger Whopper a vita. Avanti, crediamo in te!". Immediate sono scoppiate le polemiche e il post è stato rimosso, con scuse annesse: "Ci scusiamo per la nostra dichiarazione, che si è rivelata troppo offensiva", anche se qualcuno sospetta che lo abbiano fatto apposta.