Il prossimo Mondiale Femminile di calcio avrà senza dubbio molti più riflettori puntati rispetto alle precedenti edizioni, con l’Italia è in corsa per il titolo. La Francia padrone di casa, tra le favorite considerando che molte giocatrici provengono dal Lione campione in carica in Champions, aprirà le danze contro la Corea del Sud. Le asiatiche - si legge in una nota - non dovrebbero rovinare la festa ad Amandine Henry e compagne, visto che sulla lavagna Betaland le transalpine sono favorite a quota 1,12, contro l’ipotesi meno probabile del pareggio a 7,25 e del segno «2» a 21. Sabato in campo altre big con la Germania avanti nel pronostico contro la Cina (quota 1,30), la Spagna avanti contro il Sudafrica (a 1,12) e la Norvegia che è lanciata verso l’esordio vincente contro la Nigeria a 1,25. Per vedere in campo l’Italia bisognerà aspettare domenica a pranzo. La ct Milena Bertolini ha deciso di puntare sul blocco Juventus (squadra campione d’Italia) con otto bianconere che rappresenteranno l’ossatura della squadra che vanta ottimi elementi. L’Australia, però, è sesta nel ranking e molto considerata con la rosa a disposizione di Ante Milicic. Non sarà facile per le azzurre evitare il segno «1» a 1,60. Il pareggio arriva a 3,90 mentre il «2» vale 4,85. Nelle quote antepost di Betaland spiccano gli USA della campionesse in carica e la Francia, entrambe a 4,50. La Germania chiude il podio delle favorite a 6,50. L’Italia sogna, ma il sogno è pagato a 35 volte la posta.