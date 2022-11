Dopo le gare di oggi sono stati definitivi i primi verdetti dei Mondiali in Qatar. Nel pomeriggio Olanda e Senegal hanno vinto rispettivamente contro Qatar ed Ecuador conquistando il pass per gli ottavi di finale; in serata, invece, l'Inghilterra ha fatto tre gol al Galles qualificandosi come prima del gruppo B, e il gol di Pulisic ha regalato il passaggio del turno agli Stati Uniti nello scontro diretto con l'Iran. Ecco i primi due ottavi di finale e il tabellone completo:



Sabato 3 dicembre, ore 16: Olanda-Stati Uniti

Domenica 4 dicembre, ore 20: Inghilterra-Senegal

Prima classificata Girone C vs Seconda classificata Girone D

Prima classificata Girone E vs Seconda classificata Girone F

Prima classificata Girone G vs Seconda classificata Girone H

Prima classificata Girone D vs Seconda classificata Girone C

Prima classificata Girone F vs Seconda classificata Girone E

Prima classificata Girone H vs Seconda classificata Girone G