Il weekend del Mondiale sarà caratterizzato dall’esordio delle big nonché principali candidate al titolo, come Francia e Argentina, in campo rispettivamente con Australia e Islanda. Gare a senso unico - si legge in una nota di Sisal Matchpoint - a guardare i pronostici: i Blues sono nettamente favoriti contro l’Australia, la loro vittoria vale appena 1.25 mentre il successo australiano sarebbe un’impresa da ben 11 volte la posta. Alte le aspettative verso i francesi, primi nelle quote per la vittoria del Gruppo C, a 1.33 e al quarto posto nelle gerarchie dei bookmaker per la vittoria finale, a 7.50. La Francia è una delle squadre più temute anche perché è piena di giovani talenti, su tutti Mbappé che, per i quotisti di Sisal Matchpoint, è il principale indiziato a vincere il premio Fifa Best Young Player, dato a 2.25. Altro francese in lizza, Dembelè, ma per la sua vittoria la quota si alza a 7.50. Tornando al match, si può puntare sulla Super Coppia assist di Griezmann per goal di Giroud, a 10.00, mentre chi vuole dare fiducia all’Australia puntando sul goal di Juric su assist di Leckie, verrebbe ripagato con una quota da ben 50 volte la posta. Nessun dubbio sulla vittoria francese per gli scommettitori, il 98% ha puntato sul segno 1 nel match.Tutti gli occhi sono puntati sull’Argentina di Leo Messi che, pur non avendo brillato nella fase delle qualificazioni, resta una delle più accreditate alla vittoria finale. La gara d’esordio contro l’Islanda è tutta in discesa: la vittoria dell’Albiceleste è a un rasoterra 1.33, il blitz islandese vale 11.00 mentre il pareggio è a 4.75. Plebiscito tra gli scommettitori, il 99% ha puntato sulla vittoria dei sudamericani. Messi protagonista sulla lavagna Matchpoint: nella Supercombo, il suo goal su tiro, nella prima mezz’ora, è offerto a 12.00; mentre la rete de La Pulce su assist di Di Maria - nella scommessa Supercoppia - vale 7.50 La squadra di Sampaoli sembra già con un piede agli ottavi, la vittoria nel Gruppo D è infatti a 1.60, mentre l’Islanda si presenta come la Cenerentola del girone, con la qualificazione proposta a 14.00. In Argentina – Islanda verrà consultato il VAR? L’opzione è a 1.80 su Sisal Matchpoint.