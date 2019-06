Le azzurre hanno la qualificazione già in tasca dopo le due vittorie con Australia e Giamaica; il Brasile, caduto con le australiane, rischia la clamorosa eliminazione: questo il quadro alla vigilia dell'incontro di domani, nell'ambito della terza giornata del Mondiale femminile. Analizzando le quote Stanleybet, emerge che l'Italia non vuole lasciare punti per strada: la terza vittoria delle ragazze di Milena Bertolini è data a 2,70, le brasiliane sono avanti di poco, a 2,45, il pareggio che manterrebbe le azzurre al primo posto nel girone è a 3,20. Con sette reti in due partite l'Italia è una delle nazionali più prolifiche del Mondiale. In grande evidenza Cristiana Girelli, autrice di una tripletta con la Giamaica. La juventina è ancora la più attesa in zona gol, un suo centro è dato a 2,25, una doppietta a 7,25, un'altra tripletta vale 25 volte la scommessa. A 3,00 il gol della Bonansea, che con due reti ha schiantato l'Australia all'esordio. Il primo centro della milanista Sabatino è a 3,15. Nel Brasile, lo spauracchio è la punta del Psg Cristiane, che finora ha messo la firma su 4 dei 5 gol segnati dalle verdi-oro. Il quinto sigillo contro l'Italia è a 1,80.

Considerata una lontana outsider alla vigilia, la nazionale azzurra sta scalando la betting list di Stanleybet.it nella scommessa sulla vittoria finale. Il 50 di dieci giorni fa è diventato 25. Sempre più favoriti gli Stati Uniti, a 3,00, seguiti dai padroni di casa della Francia a 4,00 e da Germania e Inghilterra a 8,00. Quanto al titolo cannonieri, la statunitense Morgan si sta confermando il faro, con cinque reti realizzate, e la quota è scesa fino a 1,25. Tiene il passo solo la brasiliana Cristiane, a 9,00.