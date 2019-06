Dopo le vittorie sull’Australia (2-1) e sulla Giamaica (5-0), che hanno dato il pass per gli ottavi di finale, le azzurre sono attese domani, allo Stade du Hainaut di Valenciennes, all’ultima sfida del girone e avranno di fronte il Brasile. Alle ragazze del ct Milena Bertolini è sufficiente un pareggio per chiudere in testa il girone C mentre la compagine sudamericana è obbligata a vincere, anche perché nell’altra sfida la corrazzata Australia affronterà la Giamaica fanalino di coda. Nello scontro diretto l’Australia si è imposta 3-2 sul Brasile. Il successo dell’Italia è quotato 2,95 su Better, la vittoria del Brasile a 2,35 e il pareggio è a 3,35. Per il VINCENTE GIRONE, le azzurre sono favorite in lavagna Better a 1,20, segue il Brasile a 7,00 e l’Australia a 9,00.