Gli Stati Uniti vogliono confermarsi campioni, l’Inghilterra invece punta a migliorare il terzo posto dell’ultima edizione. Nella prima semifinale del Mondiale Femminile di calcio gli analisti 888sport.it il peso specifico dei tre mondiali vinti su sette disputati dalle statunitensi fa pendere nettamente la bilancia verso la squadra allenata da Jillian Ellis, data a 1,86 per la vittoria che vale la semifinale. Si punta a 3,50 sul pareggio, mentre il successo delle inglesi (allenate da Phil Neville) arriva fino a 4,35. Eccellenti le statistiche gol di entrambe gli Usa hanno il miglior attacco (21 i gol segnati) e la seconda miglior difesa (solo due gol al passivo), l’Inghilterra risponde con la miglior difesa (un gol subito) e il secondo attacco del torneo (11 gol realizzati): i trader, riferisce Agipronews, fanno prevalere i numeri delle difesa e prevedono una partita contratta: l’Under (meno di tre gol complessivi) viaggia a 1,68, il No Goal (solo una o nessuna delle due formazioni a rete) vale 1,81. C’è un unico precedente tra le due formazioni, vinto per 3-0 dagli Usa: lo stesso risultato nella gara di domani a Lione vale 14,00, quota che sale a 51,00 se a vincere con questo punteggio fossero le inglesi.