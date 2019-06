Affrontiamo il Brasile ma senza timore o complessi di inferiorità. Le azzurre stanno volando al Mondiale Femminile di calcio e, dopo il successo contro l’Australia e la Giamaica, le ragazze di Milena Bartolini proveranno a blindare un prestigioso primo posto nel girone. Il pass per gli ottavi infatti è già in tasca, mentre per avere la certezza matematica di chiudere da regine il girone l’Italia ora ha due risultati su tre, ma potrebbe anche bastare una sconfitta con un solo gol di scarto. Considerando anche le differenti motivazioni il Brasile, che non è ancora qualificato, è favorito sulla lavagna Betaland con il «2» a 2,30, ma questo già in passato non è stato un problema per l’Italia. A 3,05 e a 3,15 il successo e il pareggio. Focus sui marcatori: la Galli e la Girelli hanno steso la Giamaica, ma ci potrebbe essere qualche cambio. Nel Brasile è da segnalare l’assenza di Formiga, mentre la stella Marta non è al meglio. Sulla lavagna Betaland spicca proprio la Girelli tra le azzurre che è proposta in gol a quota 3,00, ma occhio anche alla Sabatino a 3,25. La nostra retroguardia dovrà invece temere Marta (minacciosa a quota 2,50) e Cristiane (2,75).