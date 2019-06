Rieccole, le Azzurre, per l’ultima sfida della fase a gironi. L'Italia femminile torna in campo, oggi alle 21.00, per la terza giornata del Gruppo C. Di fronte il Brasile, a quota 3 punti dopo due partite. Le avversarie delle Azzurre hanno vinto 3-0 all’esordio contro la Giamaica e poi sono state superate 3-2 dall’Australia nella seconda giornata. Con un pareggio, l’Italia sarebbe certa del primo posto nel girone.







ANCORA BONANSEA - Alle 21, a Valenciennes, il ct Bertolini punta ancora sul 4-3-1-2: pronto il ritorno dall’inizio di Mauro in attacco a Bonansea, con la conferma di Girelli sulla trequarti. A centrocampo Cernoia, Galli e Giugliano. In difesa spazio a Guagni, Gama, Linari e Bartoli.



ITALIA-BRASILE (inizio gara ore 21, in tv su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Calcio Mondiali)



PROBABILI FORMAZIONI



Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Galli, Giugliano; Girelli; Bonansea, Mauro.



Brasile (4-4-2): Barbara; Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Andressa, Andressinha, Thaisa, Debinha; Cristiane, Marta.