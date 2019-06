Attesa finita per l'Italia femminile, che dopo un ottimo girone di qualificazione - chiuso al primo posto davanti a Australia, Brasile e Giamaica - si apprestano a vivere la fase ad eliminazione diretta. Alle 18, a Montpellier, le azzurre della ct Milena Bertolini non intendono fermarsi:che nel girone di qualificazione ha conquistato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Chi vince, poi, ai quarti affronta una tra Olanda e Giappone, in campo oggi. Bertolini si affida ancora a Giacinti in avanti, con Mauro in panchina.Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Giacinti, Girelli, Bonansea.Peng; Han, Wu, Lin, Liu; Wang Shuang, Zhang, Wang Yan, Gu; Wang Shanshan, Li. Ct Xiuquan.