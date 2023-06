Da oggi vanno in scena ie tra le otto migliori squadre del globo c’è anche. La squadra diha battuto l’Inghilterra agli ottavi e si è guadagnata la sfida alladel 3 giugno. Eliminata la Seleccion, padrona di casa, si è aperto un tabellone interessante per gli azzurri che sono dalla parte opposto a, le due squadre che più hanno impressionato in questa rassegna. Battendo i sudamericani, l’Italia approderebbe in semifinale dove troverebbe la vincente della sfida tra. Ecco gli appuntamenti con le ultime partite (da seguire su Rai Sport e in streaming sul portale della Fifa)Israele – Brasile: 3 giugno ore 19.30Colombia – Italia: 3 giugno ore 23.00Corea del Sud – Nigeria: 4 giugno ore 19.30Stati Uniti – Uruguay: 4 giugno ore 23.00