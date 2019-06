Nella giornata di oggi si è definito tutto per quanto riguarda il gruppo E dei Mondiali femminili in Francia: Olanda e Canada vincono e conquistato il pass per gli ottavi di finale con una giornata d'anticipo.



Le Oranje hanno battuto 3-1 il Camerun grazie a una doppietta di Miedema e il gol di Bloodworth, inutile il momentaneo pareggio della camerunense Onguene. Successo per 2-0 del Canada sulla Nuova Zelanda, decisivi i gol di Fleming e Prince. Giovedì prossimo in programma lo scontro diretto per capire chi passerà come prima del girone.